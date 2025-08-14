Сили оборони атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області РФ

Українські безпілотники вночі 14 серпня завдали удару по нафтопереробному заводу «Лукойл-Волгограднафтопереробка».

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Операцію провели підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ і Головного управління розвідки Міноборони спільно з іншими підрозділами Сил оборони.

Влучання дронів спричинили на підприємстві сильні пожежі.

Волгоградський нафтопереробний завод — найбільший виробник пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ. Тут щороку переробляють понад 15 мільйонів тонн нафти, що становить 5,6% усієї російської переробки. НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для логістики армії Росії.