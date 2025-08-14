Сили оборони атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області РФ

Українські безпілотники вночі 14 серпня завдали удару по нафтопереробному заводу «Лукойл-Волгограднафтопереробка».
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Операцію провели підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ і Головного управління розвідки Міноборони спільно з іншими підрозділами Сил оборони.
Влучання дронів спричинили на підприємстві сильні пожежі.
Волгоградський нафтопереробний завод — найбільший виробник пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ. Тут щороку переробляють понад 15 мільйонів тонн нафти, що становить 5,6% усієї російської переробки. НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для логістики армії Росії.
- Днем раніше безпілотники ГУР атакували нафтопереробний завод «Лукойл-Ухтанефтепереработка» в Республіці Комі — за 2 000 км від України.