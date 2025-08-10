Дрони ГУР атакували НПЗ у Республіці Комі — це за 2 тисячі кілометрів від України

Дрони Головного управління розвідки атакували російський НПЗ за 2 000 км від України.

Про це повідомляють джерела «Бабеля».

У результаті спецоперації ГУР атаковано нафтопереробний завод «Лукойл-Ухтанефтепереработка».

Підприємство, розташоване у Республіці Комі, бере участь у постачанні окупаційної армії пально-мастильними матеріалами.

Місцеві мешканці почули відразу кілька гучних вибухів у районі НПЗ, після чого туди поїхали пожежні автомобілі, швидкі та інші екстрені служби. Внаслідок вибухів щонайменше в одній цистерні на території НПЗ з’явилася пробоїна.

Крім того, місцеві мешканці повідомляють про зникнення в місті електроенергії та мобільного інтернету.

Джерела в українській розвідці додають, що дрони поцілили в резервуар з нафтопродуктами та пошкодили установку з переробки газу та газового конденсату, що використовується для виготовлення пропан-бутану та бензину.