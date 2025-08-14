The Telegraph: Трамп запропонує Путіну доступ до нафтових ресурсів протоки біля Аляски в обмін на припинення вогню

Під час зустрічі з Володимиром Путіним 15 серпня президент США Дональд Трамп готується запропонувати йому доступ до корисних копалин не тільки на окупованих територіях України, але в протоці, що розділяє штат Аляска і Росію.

Про це пише Telegraph, посилаючись на власні джерела.

За їхніми даними, щоб стимулювати Путіна до припинення війни в Україні, Трамп готує низку пропозицій. Серед них — доступ Росії до корисних корисних копалин на тимчасово окупованих територіях України. Два з найбільших українських родовищ літію розташовані саме на територіях, які нині контролює РФ.

Крім того, ще однією пропозицією для Путіна, за даними медіа, є надання Росії доступу до цінних природних ресурсів у Беринговій протоці, що відокремлює РФ від американського штату Аляска.

Також Росії можуть запропонувати зняття санкцій на експорт деталей та обладнання, необхідних для обслуговування російських літаків, значна частина яких стали непридатними внаслідок обмежень.

Міністр фінансів США Скотт Бессент вивчає, на які економічні компроміси Росії можуть піти США, щоб пришвидшити укладання угоди про припинення вогню.