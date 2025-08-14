NBC: Трамп пообіцяв не обговорювати розділ України з Путіним

Президент США Дональд Трамп під час розмови з європейськими лідерами та президентом Зеленським 13 серпня заявив, що не має наміру обговорювати будь-які можливі розділи територій на зустрічі з Путіним, яка відбудеться 15 серпня на Алясці.
Про це пише NBC з посиланням на двох європейських чиновників і ще трьох людей, проінформованих про розмову.
Трамп заявив, що він йде на зустріч з Путіним, щоб забезпечити припинення вогню в Україні. Сторони погодилися, що до початку мирних переговорів має бути запроваджене припинення вогню. Джерела заявили, що після розмови в деяких європейських лідерів склалося враження, що Трамп не налаштований оптимістично щодо результатів зустрічі на Алясці.
Також всі лідери погодилися, що Україна має бути включена до переговорів і має вирішувати, на які територіальні поступки вона може бути готова піти. Сторони єдині у думці, що якщо Путін не погодиться на припинення вогню, Трамп, ймовірно, запровадить нові санкції проти Росії.
- Дональд Трамп зустрінеться з Путіним 15 серпня у штаті Аляска. Президент США раніше стверджував, що «є хороші шанси» на зустріч із Путіним і Зеленським — каже, що ця зустріч може відбутися швидко після його саміту з очільником Кремля. Проте якщо 15 серпня він не отримає потрібних відповідей, то тристороння зустріч не відбудеться.
- CBS писало з посиланням на джерела, що президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський і очільник Кремля Володимир Путін можуть зустрітися наприкінці наступного тижня. США вже працюють над місцем для зустрічі лідерів.
- Сам очільник Кремля, коментуючи можливість зустрітися із Зеленським, заявив, що наразі для цього немає відповідних умов.