США тимчасово зняли санкції з російських транзакцій, які потрібні для підготовки зустрічі на Алясці. Що відомо

США тимчасово зняли санкції з російських транзакцій, які потрібні для підготовки зустрічі на Алясці.



Про це йдеться в релізі Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.



Ліцензія тимчасово дозволяє деякі заборонені санкціями проти Росії операції, якщо вони стосуються зустрічей Путіним та Трампом на Алясці 15 серпня.

Документ діятиме до 20 серпня і не дозволяє розблоковувати заморожені активи та проводити інші заборонені операції, окрім прямо зазначених у ліцензії.