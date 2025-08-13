YouTube видалив канал російської пропагандистки та ексведучої каналів Медведчука Діани Панченко

Відеохостинг YouTube видалив канал російської пропагандистки Діани Панченко, якій Україна у 2023 році повідомила про підозру в державній зраді.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Діана Панченко — колишня ведуча телеканалів Віктора Медведчука. Зараз вона публічно виправдовує російську збройну агресію проти України. Після початку повномасштабного вторгнення колишня телеведуча підтримала російських загарбників та в серпні 2022 року виїхала до тимчасово окупованого Донецька. Там вона продовжила знімати маніпулятивні сюжети на користь Росії. Насамперед у своїх «проєктах» вона підтримує захоплення частини східних регіонів України. Крім цього, фігурантка створила так званий документальний фільм, у якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя.

У 2023 році СБУ заочно оголосила Панченко підозри у державній зраді та виправдовуванні російської агресії. Україна також ввела проти неї санкції.