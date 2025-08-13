Правляча партія Грузії знову використала кадри руйнувань в Україні для політичної реклами

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» випустила рекламний відеоролик для місцевих виборів, які відбудуться 4 жовтня.

Рекламу партія опублікувала на своїх сторінках у соціальних мережах.

На відео з підписом «Мир Грузії — більше добра Тбілісі» паралельно демонструються кадри Тбілісі та руйнувань в Україні через російську агресію. У відео кадрам наслідків бомбардувань в Україні протиставляють парки й дороги у Грузії.

Georgian Dream/Facebook

Кадри з Україною супроводжує напис «Скажи ні війні!», а кадри Грузії — «Обирай мир!».

«Грузинська мрія» робить це вже вдруге. 26 вересня 2024 року, напередодні парламентських виборів, партія опублікувала аналогічний передвиборчий ролик. Пізніше Тбіліський міський суд оштрафував телеканали Formula, Mtavari і TV Pirveli за те, що вони відмовилися показувати це агітаційне відео.