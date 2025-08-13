Вночі росіяни атакували Україну дронами та ракетами «Іскандер». Як спрацювала ППО

У ніч проти 13 серпня російська армія атакувала Україну 49 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів та 2 ракетами «Іскандер-М» / KN-23.

Про це звітують Повітряні сили.

Цього разу росіяни запускали безпілотники з таких напрямків, як Шаталово, Курськ і Приморсько-Ахтарськ. Ракети запускали з Курської області РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 2 ракети «Іскандер-М» та 32 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Ще 17 дронів влучили в 15 місцях.