СБУ атакувала понад 200 обʼєктів у глибокому тилу РФ за час повномасштабного вторгнення

Служба безпеки України атакувала понад 200 обʼєктів у глибокому тилу РФ за час повномасштабного вторгнення.

Про це голова СБУ Василь Малюк розповів в інтервʼю телеканалу «Ми — Україна».

За його словами, йдеться про військово-промисловий комплекс, логістику, командні пункти, нафтовидобувну і переробну галузі.

«Дуже успішним у цьому напрямку є Центр спеціальних операцій «А» СБУ, який, по суті, є флагманом цього різновиду повітряних операцій не тільки в Службі, а й взагалі в Україні», — каже Малюк.

Він додав, що безпосередню участь у бойових діях та deep strike від СБУ беруть не тільки бійці Центру спеціальних операцій «А», а й співробітники інших підрозділів Служби.

Серед прикладів успішних атак, які мали вплив на ситуацію на фронті, він навів удар по ворожому складу з боєприпасами в населеному пункті Торопець, де під час однієї операції було знищено половину всіх запасів 120-мм мін росіян зі 160 тисяч.

Тоді, за словами Малюка, помітно знизилася кількість обстрілів — це відмічав і головком ЗСУ Олександр Сирський.

«Є певні ноу-хау, знову ж таки, не буду називати назв цих засобів і виробників. Але є доволі недорогі сьогодні засоби, які вартують у районі 3 тисяч доларів, але летять далеко за 700 кілометрів і несуть 5 кілограмів. Усі ми є свідками, як росіяни зупиняють аерорух. У них це називається “План Ковьор”, тобто коли вони зупиняють свої аеропорти. І це не значить, що ми жалимо десь там аеропорти і вдаряємо. Ні, ми бʼємо військові цілі. Але за наявності в повітрі далекобійних дронів ворог зупиняє аерорух своїх літальних відповідних засобів цивільної авіації», — наголосив голова СБУ і додав, що лише в липні РФ через такі удари отримала збитків на понад 250 мільйонів.

Окрім deep strike, СБУ також працює по російських цілях на менших відстанях. Малюк називає це «унікальною роботою». А все тому, що, наприклад, на дистанції від 40 до 120 кілометрів росіяни приховують потенційні цілі.

Вони розуміють: до 40 км велика кількість летить і FPV, і бомберів — тому потенційні цілі вони відтягують дещо глибше. Військові це почали називати middle strike — з початку 2025 року там атакували понад 200 лише комплексів ПВО.

«Той засіб, яким ми працюємо, його ефективність 65%. Я не буду казати ні назв, ні того, як це відбувається, але це продовжується, це масштабується, кількість засобів зростає, кількість операторів також, відповідно, зростає», — зауважив Малюк.

Інші операції СБУ

Крім того, СБУ проводить унікальні дронно-штурмові операції і застосовує новітню тактику ведення бою. Малюк розповів, як минулого року був штурм ротного опорного пункту на Курщині поряд з населеним пунктом Свердліково. Там перебувало понад сто військовослужбовців РФ. Спершу СБУ проводила дронову підготовку — залітали в кожен отвір цього ротного опорного пункту.

Також працювали наземними роботизованими комплексами, а потім бійці пішли на штурм малими групами, над якими також «висіли» українські FPV. Як тільки виникала загроза і вогневий контакт, терміново туди били цими дронами.

Під час цього штурму, за словами Малюка, взяли у полон 102 військовослужбовці РФ, ще понад 20 — ліквідували. Проте в тому штурмі Україна також мала втрати — загинув військовий з позивним «Німець».

Зараз СБУ проводить такі дронно-штурмові операції по всій лінії фронту. Наприклад, цього тижня на Покровському напрямку, де ворог зайшов малими групами в сам Покровськ, багатьох із них знищили або взяли в полон. Проте Україна також зазнала втрат — загинули три бійці Центру спеціальних операцій.