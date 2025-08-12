Вбивство активіста Демʼяна Ганула в Одесі: підозрюваному продовжили запобіжний захід

Київський суд Одеси 11 серпня продовжив запобіжний захід 46-річному Сергію Шалаєву, якого підозрюють у вбивстві одеського активіста Демʼяна Ганула.

Про це «Суспільному» 12 серпня повідомив прессекретар Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Едуард Плешко.

Попередній запобіжний захід — тримання під вартою — мав закінчитись 14 серпня. Суд продовжив увʼязнення на 30 днів — до 14 вересня.

Наразі Сергій Шалаєв перебуває у СІЗО без права вийти під заставу. Його підозрюють в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення, та незаконному поводженні зі зброєю. Шалаєв свою вину у вбивстві Ганула визнав 16 березня під час судового засідання, де йому обирали запобіжний захід.

Що передувало

Вранці 13 березня в Приморському районі Одеси застрелили активіста Демʼяна Ганула. За кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного — ним виявився 46-річний дезертир. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у квартирі, де переховувався підозрюваний, знайшли зброю, з якої, ймовірно, і вбили активіста. Прокуратура почала розслідування за фактом умисного вбивства, вчиненого на замовлення (п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України).

15 березня затриманому повідомили про підозру, а 16 березня — обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Пізніше виявилося, що йдеться про старшого лейтенанта Сергія Шалаєва. Його 13 липня 2024 року перевели з військової частини А0139 і призначили тимчасовим виконувачем обов’язків офіцера резерву в запасній роті.

Після цього він майже весь час був на лікуванні і до виконання бойових завдань не залучався. У СЗЧ вважається з 22 лютого 2025 року, тоді він не прибув з відпустки на місце проходження служби.

Слідчі опрацьовують можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також «російського сліду».

Що відомо про Демʼяна Ганула

Як пише BBC, Ганул відомий з 2013—2014 років, коли в складі «Правого сектору» був учасником Революції гідності, а в Одесі очолював силовий блок місцевого осередку праворадикальної партії.

Він також був учасником протистояння 2 травня 2014 року на Куликовому полі, де в Будинку профспілок внаслідок сутичок між проросійськими та проукраїнськими активістами загинули майже 50 людей.

Згодом він створив громадську організацію «Вуличний фронт» і разом з однодумцями боровся проти незаконних забудов. Часто акції протесту закінчувалися сутичками. У 2017 році його притягували до відповідальності разом з активістами Сергієм Стерненком та Ігорем Беєм.

Демʼян неодноразово був учасником акцій під консульством Росії в Одесі. У листопаді 2021 року разом з однодумцями він приніс туди труну з надписами «Груз 200» та «Росіяни їдуть додому».

На початку 2022 року, коли в Одесі мав відбутися виступ російського репера Басти, Ганул домігся скасування цього концерту.