Вдруге за тиждень дрони СБУ атакували термінал зберігання «шахедів» у Татарстані

Далекобійні дрони Центру спецоперацій «А» СБУ вдруге за тиждень атакували російський логістичний хаб, де зберігаються готові до використання «шахеди», а також іноземні комплектуючі до них.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Склад розміщується у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, на відстані 1 300 кілометрів від України.

Зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу, у приміщеннях якого зафіксовано осередки займання.

Попередня атака далекобійних безпілотників СБУ на цей військовий об’єкт РФ відбулася 9 серпня цього року.