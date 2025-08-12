Не більше за 16 днів. В Україні скоротять процедуру нагородження військових

Міністерство оборони України напрацювало рішення для прискорення розгляду документів про відзначення військовослужбовців державними нагородами за бойові заслуги.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Раніше ця процедура потребувала від трьох до восьми місяців, адже подання мало пройти низку інстанцій та погоджень. Частину документів виписували вручну.

Міністерство оборони розробило новий алгоритм, щоб пришвидшити й оптимізувати процеси. Військова частина направлятиме нагородні матеріали до органу військового управління, якому вона підпорядкована. Звідти їх спрямовуватимуть безпосередньо на розгляд керівництву ЗСУ.

В обох інстанціях документи мають розглядати не більше ніж дві доби, а потім — передати їх до Офісу президента. Така процедура потребуватиме від 8 до 16 днів.

Окремо опрацьовується можливість відображення сертифіката про державну нагороду в «Дії». Ці пропозиції направлять структурам, до компетенції яких належать повноваження щодо відповідних змін.