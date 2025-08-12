Вночі росіяни атакували Україну дронами та ракетами «Іскандер». Скільки збили

У ніч проти 12 серпня російська армія атакувала Україну 48 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів та 4 ракетами «Іскандер-М» / KN-23.

Про це звітують Повітряні сили.

Цього разу росіяни запускали безпілотники з таких напрямків, як Шаталово, Брянськ і Міллерово. Ракети запускали з Воронезької та Брянської областей РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Ще 12 дронів і 3 ракети влучили в 7 місцях.