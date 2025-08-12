Росія атакувала навчальний підрозділ ЗСУ. Є загиблий

У ніч на 12 серпня росіяни ракетою атакували один з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомили в Сухопутних військах.

Під час удару вживалися заходи, повʼязані з ракетною небезпекою. Однак під час переміщення до укриттів група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів.

Відомо про одного загиблого та 11 постраждалих з пораненнями різних ступенів тяжкості. Ще 12 військовослужбовців звернулися по медичну допомогу зі скаргами на акубаротравму (контузію) і гострий стрес.