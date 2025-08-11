Bloomberg: Саратовський нафтопереробний завод перестав приймати нафту після атаки дронів 10 серпня

Нафтопереробний завод «Роснефти» у Поволжі, що в Саратовській області РФ, призупинив надходження нафти після атаки українських безпілотників в ніч проти 10 серпня.
Про це пише Bloomberg.
Агенство зазначає, що Саратовський нафтопереробний завод має проєктну потужність переробки близько 140 тисяч барелів нафти на добу. Його тривала зупинка може вплинути на внутрішні поставки бензину саме тоді, коли попит на паливо сезонно зростає.
- Через влучання дронів на території підприємства фіксували вибухи та пожежу. Саратовський НПЗ є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури РФ, які забезпечують російську армію нафтопродуктами. Його річна потужність переробки сягає 7 мільйонів тонн нафти.
- Це не перший російський НПЗ, який Сили оборони України атакували цього місяця, вони регулярно бʼють по нафтопереробних заводах у РФ. Наприклад, Україна в ніч проти 2 серпня атакувала Рязанський і Новокуйбишевський нафтопереробні заводи. За даними Reuters, Рязанський НПЗ наполовину скоротив потужності, Новокуйбишевський — зупинив роботу.