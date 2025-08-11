Bloomberg: Саратовський нафтопереробний завод перестав приймати нафту після атаки дронів 10 серпня

Нафтопереробний завод «Роснефти» у Поволжі, що в Саратовській області РФ, призупинив надходження нафти після атаки українських безпілотників в ніч проти 10 серпня.



Про це пише Bloomberg.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Агенство зазначає, що Саратовський нафтопереробний завод має проєктну потужність переробки близько 140 тисяч барелів нафти на добу. Його тривала зупинка може вплинути на внутрішні поставки бензину саме тоді, коли попит на паливо сезонно зростає.