Зеленський: Бойовим підрозділам збільшать фінансування

Президент України Володимир Зеленський доручив збільшити фінансування бойовим бригадам.



Про це очільник держави повідомив після засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Тепер бригада матиме 7 мільйонів гривень з розрахунку на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях. Зеленський пояснює, що це зростання на десятки мільйонів гривень.

Крім того, на Ставці погодили рішення, яке дозволить закуповувати пікапи, квадроцикли та іншу подібну техніку за кошти прямого фінансування бойовим бригадам. Це працюватиме так само, як кошти бригадам на закупівлю безпілотників.

Це діятиме й для уживаної техніки. На тижні урядовці формалізують рішення в документах, і щоб уже в серпні зʼявилася ця можливість.

Уряд також спростить та цифровізує списання майна. Так, у командирів корпусів, у командирів бригад буде більше можливостей. Крім того, скоротить терміни списання.

Президент також доручив скоротити процедури, прибрати зайві погодження та бюрократію для того, щоб скоротити термін між поданням на нагороду та її реальним врученням воїну. Зараз, каже президент, може пройти кілька місяців, пів року та навіть більше.

Також модернізують документи про нагороду. Міноборони вже напрацювало пропозиції — зміни реалізують «найближчим часом». Міністр оборони Денис Шмигаль згодом розповість деталі.