У Колумбії помер сенатор, який планував балотуватися в президенти. У червні в нього стріляв підліток

Колумбійський сенатор Мігель Урібе помер через два місяці після того, як був поранений під час агітаційного заходу. Він планував балотуватись у президенти у 2026 році.

Про це повідомляє ВВС.

У 39-річного Урібе влучили трьома кулями під час передвиборчого мітингу 7 червня в столиці Боготі.

За заявою лікарні, де Урібе проходив лікування, у сенатора був крововилив у центральну нервову систему. Від моменту госпіталізації в червні сенатор уже переніс кілька операцій.

Його дружина Марія Клаудія Таразона підтвердила його смерть у соцмережах. Вона подякувала покійному чоловікові за «життя, наповнене любов’ю», і за те, що він був «найкращий батько» для їхніх дітей.

Пʼятнадцятирічного підлітка, що стріляв у сенатора, вже заарештували, але мотив нападу поки не з’ясували. Хлопець не визнає провини. Також затримали кількох інших людей за підозрою в допомозі стрільцю.