У Колумбії стріляли в сенатора, який планував балотуватися в президенти. Він у критичному стані

У столиці Колумбії Боготі здійснили замах на вбивство Мігеля Урібе, який планував балотуватись у президенти наступного року. Він перебуває у критичному стані в лікарні.

Про це повідомляє CNN.

Генеральна прокуратура звітувала, що в 39-річного політика вистрілили двічі вдень 8 червня у районі Фонтібон. Представники партії Урібе «Демократичний центр» заявили, що нападник влучив йому в спину під час передвиборчого заходу. Поліція затримала 15-річного підлітка, він мав при собі пістолет Glock.

Президент Колумбії Густаво Петро засудив напад і пообіцяв знайти винних. Він припустив зв’язок із «кримінальними босами», які можуть стояти за низкою політичних вбивств у країні.

«Не можна шкодувати жодної копійки чи жодної миті зусиль, щоб знайти організатора цього злочину… Де б він не був — у Колумбії чи за кордоном», — сказав Петро.

Міністр оборони Колумбії Педро Санчес Суарес також оголосив винагороду у розмірі 3 мільярдів песо за інформацію, яка допоможе знайти інших причетних до стрілянини.

Клініка Fundación Santa Fe de Bogotá, де госпіталізували Мігеля Урібе, повідомила, що йому проводять «нейрохірургічні та судинні втручання».

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон рішуче засуджує напад, назвавши його «безпосередньою загрозою демократії». Він пов’язав інцидент із «жорсткою ліворадикальною риторикою, яка лунає з найвищих щаблів влади Колумбії».