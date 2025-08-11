«Опендатабот»: Щодня троє українців просять визнати себе банкрутами

За останні пʼять років понад 2,9 тисячі українців подали заяви про банкрутство. За перше півріччя 2025 року 577 українців попросили визнати себе неплатоспроможними.

Про це повідомляє аналітичний цифровий сервіс «Опендатабот» з посиланням на дані Верховного суду.

В Україні зростає кількість людей, які вирішують оголосити себе банкрутами. Так, за першу половину цього року кількість таких випадків зросла на 33%, порівняно з таким самим періодом у 2024-му. Саме торік найбільше людей стали банкрутами — було відкрито 926 справ.

Цьогоріч кожен день відкриваються по три нові справи щодо визнання громадян неплатоспроможними.

Хоча процедура банкрутства офіційно з’явилася ще у 2019 році, активно користуватись нею українці почали лише з 2021-го. Притому 52% справ стосуються чоловіків, а 48% — жінок.

Найбільше справ про банкрутство у 2025 році відкрили в Києві — 90. Також у першу трійку входить Одещина із 47 справами та Київщина, де подано 46 заяв.

Opendatabot

Автор: Світлана Кравченко