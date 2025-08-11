Дрони СБУ атакували завод у РФ, де виробляють деталі до ракет Х-32 та Х-101

Вранці 11 серпня безпілотники Служби безпеки України атакували Арзамаський приладобудівний завод, розташований у Нижньогородській області РФ. Там, зокрема, виробляють комплектуючі до ракет Х-32 і Х-101.

Про це «Бабелю» повідомило джерело в СБУ.

Виробничі потужності Арзамаського приладобудівного заводу ім. Пландіна атакували чотири дрони Центру спецоперацій «А» СБУ.

Підприємство є складовою ВПК РФ. На ньому виробляють гіроскопічні прилади, системи управління, бортові комп’ютери і складові системи, зокрема, для ракет Х-32 та Х-101.

Завод входить до складу корпорації «Тактичне ракетне озброєння».

Безпілотники Служби безпеки регулярно влучають по заводах на території Росії. Так, нещодавно українські дрони атакували термінал зберігання «шахедів» у Татарстані. Там також зберігались іноземні комплектуючі до російських дронів.

Автор: Світлана Кравченко