Росія запустила по Україні понад 70 дронів. Скільки збили

У ніч проти 11 серпня російська армія атакувала Україну 71 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це звітують Повітряні сили.

Цього разу росіяни запускали безпілотники з таких напрямків, як Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 59 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Ще 12 дронів влучили в 6 місцях. Також в одному місці впали уламки збитого дрона.