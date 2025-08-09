Актора Театру на Подолі Костянтина Темляка звинуватили в домашньому насильстві та домаганнях до неповнолітньої

Колишня дівчина актора Театру на Подолі Костянтина Темляка, фотографиня Анастасія Соловйова звинуватила його в домашньому насильстві.

Про це вона розповіла в дописі в Instagram.

Театр на Подолі

Соловйова називає актора «тираном, абʼюзером, маніпулятором, нарцисом, залежної від алкоголю й наркотичних речовин «людиною». За словами жінки, Темляк, коли вони зустрічалися до повномасштабного вторгнення, постійно контролював її життя, звинувачував у зрадах, руйнував психіку і застосовував фізичну силу.

Чоловік застосував насилля і до інших жінок, з якими був у стосунках. Анастасія додала скриншоти свого листування з однією з його колишніх. В одному з випадків Темляк так викрутив дівчині руку, що в кістці виникла тріщина. Через це їй наклали гіпс.

Солойвова пише, що він навіть встановив для неї «список правил», яких вона мала дотримуватися. Серед них: заборона спілкуватися з чоловіками та публікувати фотографії з обличчям або частинами тіла, обовʼязок давати хлопцю читати свої особисті листування тощо.

Жінка додала відео, де Темляк поводиться агресивно, на деяких він у стані алкогольного спʼяніння. На одному з відео чоловік принижує та лається на Анастасію через недостатньо довгі шорти.

Після розголосу з Анастасією звʼязалася співачка Moonmanita. Вона розповіла, що у 2023 році, коли їй було 15 років, мріяла стати акторкою і ходила в Театр на Подолі, де працює Темляк. Після того як вона подарувала йому квітку і відмітила у сторіз, актор почав писати їй в соцмережі, тиснути з вимогою надіслати йому її інтимні фото і надсилав свої. Він не припинив це робити після того, як дізнався, що дівчині 15 років, і пропонував їй влаштувати секс утрьох з її подругою.

У відповідь Темляк записав відеозвернення. Він визнав, що розповідь Анастасії відповідає дійсності: у минулому він справді вживав алкоголь і наркотики, а також вдавався до насильства щодо дівчини та інших партнерок, з якими мав стосунки після неї.

За його словами, він просив у Анастасії вибачення, але вона їх не прийняла, «що дуже логічно». У своєму дописі він зазначив, що готовий понести покарання і ще раз публічно перепросив перед дівчиною.

Moonmanita виклала в інстаграм-сторіз виклала скриншот, як Темляк особисто вибачився перед нею.

moonmanita / Instragram