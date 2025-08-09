Армія РФ атакувала дроном маршрутку на Херсонщині. Є загиблі, багато поранених

Росіяни вранці 9 серпня атакували маршрутку з людьми на Херсонщині.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Удар стався близько 8:30, війська РФ атакували дроном маршрутку, яка їхала в передмісті Херсону.

Через атаку загинули двоє людей, ще 16 людей постраждали. Серед поранених двоє — у важкому стані.

Правоохоронці почали розслідування за статтею про воєнний злочин, що призвів до загибелі людей. Максимальне покарання — довічне позбавлення волі.