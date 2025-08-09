Армія РФ атакувала дроном маршрутку на Херсонщині. Є загиблі, багато поранених

Росіяни вранці 9 серпня атакували маршрутку з людьми на Херсонщині.
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Удар стався близько 8:30, війська РФ атакували дроном маршрутку, яка їхала в передмісті Херсону.
Через атаку загинули двоє людей, ще 16 людей постраждали. Серед поранених двоє — у важкому стані.
Правоохоронці почали розслідування за статтею про воєнний злочин, що призвів до загибелі людей. Максимальне покарання — довічне позбавлення волі.
- Херсон і область регулярно зазнає атак росіян. Наприклад, минулої доби російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі області, житлових кварталах. Пошкодили дві багатоповерхівки й шість приватних будинків.
- Через російську агресію на Херсонщині минулої доби одна людина загинула, ще троє — дістали поранень.