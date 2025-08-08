У «Дії» обрали Антикорупційну групу при агентстві PlayCity. Хто увійшов

У відкритому опитуванні в застосунку «Дія» взяли участь 57 176 громадян України. Вони обрали громадських активістів, які ввійдуть до складу Антикорупційної експертної групи при державному агентстві PlayCity.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Це перший випадок, коли подібний орган формується через опитування в «Дії». Громадяни обирали з-поміж 21 кандидата від громадських організацій, які займаються запобіганням і протидією корупції, боротьбою з ігровою залежністю та нелегальним гральним бізнесом.

Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Обрані громадські активісти не входитимуть до команди PlayCity, але будуть незалежно стежити за прозорістю в ухваленні рішень, наглядати за діяльністю держагентства та представляти інтереси суспільства в реформі сфери грального бізнесу.

До участі у відборі не допускали:

чинних держслужбовців;

громадян Росії;

людей із судимістю;

власників, засновників, працівників або бенефіціарів грального бізнесу;

українців, які працювали в агентстві PlayCity або його попереднику — Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей протягом двох років, та їхніх родичів.

Далі члени експертної групи оберуть голову групи та зможуть взятися до роботи. Серед ключових завдань — сформувати пропозиції стосовно змін у регулюванні грального ринку та брати участь у перевірках діяльності організаторів азартних ігор та лотерей. За даними Мінцифри, щороку державний бюджет втрачає до 10 мільярдів гривень через тіньовий ринок азартних ігор і лотерей.