Депортовані українці, які застрягли на російсько-грузинському кордоні, припинили голодування

Депортовані Росією українці, які застрягли в буферній зоні грузинського пункту пропуску «Даріалі», 8 серпня припинили голодування. Воно тривало три дні.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

У ніч з 6 на 7 серпня представник посольства України в Грузії зустрівся з ними на російсько-грузинському кордоні. Трьом громадянам 7 серпня надали медичну допомогу й оформили необхідні медичні протоколи. Україна та Грузія домовилися в разі необхідності забезпечувати екстрену медичну допомогу депортованим українцям.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран ГО «Захист в'язнів України»

Що передувало

З другої половини червня 2025 року РФ активізувала депортацію українців через грузинський пункт пропуску «Даріалі». Це призвело до погіршення гуманітарної ситуації — наразі в буферній зоні перебувають 96 громадян України.

Із червня вдалося організувати виїзд 44 людей. Водночас Росія продовжує масово депортувати українців — у МЗС вважають, що це цілеспрямована операція з боку Москви.

Більшість депортованих — це засуджені громадяни, які спершу відбували покарання на територіях України, пізніше окупованих Росією. Згодом їх примусово вивезли в російські колонії.

Влада Грузії заявляє, що більшість із цих громадян були засуджені за особливо тяжкі злочини, не мають необхідних документів для перетину кордону, а допуск їх на територію країни «становить загрозу».

Молдова теж відмовилася впускати депортованих з Росії українців, які застрягли на грузинському кордоні.