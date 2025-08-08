Понад 34 млн грн збитків. Правоохоронці викрили зловживання під час виплат військовим

Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони виявили факти зловживань під час нарахування і виплати військовослужбовцям грошового забезпечення — держава втратила понад 34 мільйони гривень. Більш як 25 мільйонів гривень були незаконними виплатами «бойових» — люди, які отримували ці кошти, не перебували на «нулі».

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За останню добу про підозру повідомили 23 людям — 7 із них затримали. Серед фігурантів справ: два заступники командира військової частини, командир роти, головний бухгалтер військової частини та інші.



Загалом правоохоронці відкрили 20 кримінальних проваджень за фактами порушень під час нарахування та виплати військовослужбовцям грошового забезпечення.

Білоцерківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони притягнула до відповідальності екскомандира військового формування, який не забезпечив контролю законності виплат. Підлеглим безпідставно нарахували понад 15 мільйонів гривень додаткової винагороди за участь у бойових діях, хоча вони не перебували на «нулі».

А Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони викрила організовану групу в складі посадовця фінансово-економічного відділу військової частини, офіцерів і сержантів. Вони безпідставно нарахували собі виплати на понад 5 мільйонів гривень.

Зараз готують клопотання про обрання запобіжних заходів. Винним загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.