«Транспортний безвіз» між Україною і Молдовою продовжили до 2027 року

Україна продовжила «транспортний безвіз» для вантажівок із Молдовою ще на два роки — до кінця 2027-го.

Про це повідомив віцепремʼєр з відновлення, міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.

За його словами, це важливе рішення не лише для логістики, а й для всієї економіки: торік товарообіг між країнами зріс на 12% — і досяг $1,1 мільярда.

А оскільки країни продовжили «транспортний безвіз» і не повертатимуть дозволів на перевезення, то буде сталість двосторонніх і транзитних перевезень. Це більше можливостей як для українського, так і для молдовського бізнесу.

Молдова для України є важливим транзитним маршрутом до ринків Європи, резюмував Кулеба.