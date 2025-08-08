Політико-безпековий кабінет Ізраїлю схвалив план захоплення міста Газа. Що далі

Політико-безпековий кабінет Ізраїлю 8 серпня затвердив план встановлення контролю над містом Газа. Тепер це рішення має затвердити весь уряд, який може зібратися 10 серпня.



Про це пише Reuters.

Кабінет затвердив план за кілька годин після того, як прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль має намір взяти під військовий контроль усю територію анклаву.

«ЦАХАЛ готуватиметься взяти під контроль місто Газа, надаючи водночас гуманітарну допомогу цивільному населенню за межами зон бойових дій», — йдеться в заяві канцелярії Нетаньягу.

Там також наголосили, що альтернативний план, представлений на засіданні, не забезпечить ані поразки ХАМАС, ані повернення заручників» — так вважає більшість представників кабінету.

Журналіст Axios Барак Равід, посилаючись на ізраїльського чиновника, повідомив, що затверджений ізраїльський план передбачає евакуацію палестинських цивільних з міста і початок там наземної операції.

Джерело Reuters каже, що попередження про евакуацію палестинцям можуть оголосити в конкретних районах, за кілька тижнів до початку операції.

Серед сценаріїв, які розглядають, – поетапне захоплення районів Гази, ще непідконтрольних армії, додало джерело.