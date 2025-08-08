Політико-безпековий кабінет Ізраїлю схвалив план захоплення міста Газа. Що далі

Політико-безпековий кабінет Ізраїлю 8 серпня затвердив план встановлення контролю над містом Газа. Тепер це рішення має затвердити весь уряд, який може зібратися 10 серпня.
Про це пише Reuters.
Кабінет затвердив план за кілька годин після того, як прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль має намір взяти під військовий контроль усю територію анклаву.
«ЦАХАЛ готуватиметься взяти під контроль місто Газа, надаючи водночас гуманітарну допомогу цивільному населенню за межами зон бойових дій», — йдеться в заяві канцелярії Нетаньягу.
Там також наголосили, що альтернативний план, представлений на засіданні, не забезпечить ані поразки ХАМАС, ані повернення заручників» — так вважає більшість представників кабінету.
Журналіст Axios Барак Равід, посилаючись на ізраїльського чиновника, повідомив, що затверджений ізраїльський план передбачає евакуацію палестинських цивільних з міста і початок там наземної операції.
Джерело Reuters каже, що попередження про евакуацію палестинцям можуть оголосити в конкретних районах, за кілька тижнів до початку операції.
Серед сценаріїв, які розглядають, – поетапне захоплення районів Гази, ще непідконтрольних армії, додало джерело.
Що передувало
В інтерв’ю телеканалу Fox News 7 серпня Нетаньягу на запитання, чи Ізраїль візьме під контроль усю прибережну територію, відповів: «Ми маємо такий намір».
Премʼєр каже, що немає мети залишатися там надовго, Ізраїль хоче створити «периметр безпеки» і не прагне керувати цією територією й бути там як урядовий орган.
За словами Нетаньягу, його країна хоче передати територію арабським силам, які б керували територією. Він не уточнив, які саме країни можуть брати участьі як виглядатиме система управління.
«Арабські країни підтримають лише те, з чим погодяться самі палестинці», — сказало Reuters джерело в уряді Йорданії, додавши, що безпеку в Газі мають забезпечувати легітимні палестинські інституції.
Представник ХАМАС Осама Хамдан заявив Al Jazeera, що будь-які сили, створені для управління Газою, розглядатимуться як «окупаційні» і пов’язані з Ізраїлем.
ХАМАС у своїй заяві назвав слова Нетаньягу «відвертим переворотом» проти переговорного процесу.
«Плани Нетаньягу з розширення агресії підтверджують, що він прагне позбутися своїх заручників і пожертвувати ними», — йдеться в повідомленні.
Заява Нетаньягу прозвучала напередодні зустрічі з невеликою групою старших міністрів, де обговорювали плани армії стосовно встановлення контролю над більшою територією Гази.
Ізраїльські посадовці розповіли, що попередня зустріч цього тижня з головнокомандувачем була напруженою: начальник Генштабу Еяль Замір виступив проти розширення операції.
Повний контроль над анклавом означатиме, що скасовується рішення 2005 року — коли Ізраїль вивів своїх громадян і військових із Гази, відмовившись від контролю над кордонами, повітряним простором та інфраструктурою.
Праві партії вважають, що через таке рішення ХАМАС зміг отримати владу на виборах 2006 року.
Що відбувається в секторі Гази
Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.
Однак у ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази. Уже 18 травня Армія оборони Ізраїлю почала «масштабні» наземні операції в секторі Гази.
Наприкінці травня США запропонували план 60-денного припинення вогню в секторі Гази. Він включає звільнення 28 ізраїльських заручників — живих і мертвих — в обмін на звільнення 1 236 палестинських в’язнів і передачу останків 180 загиблих палестинців.
ХАМАС, який майже два десятиліття керував Газою, але нині контролює лише окремі її райони, наполягає: будь-яка угода має передбачати постійне завершення війни. Ізраїль каже, що угруповання не має наміру виконувати обіцянки відмовитися від влади. Сторони досі не домовились — було декілька раундів перемовин.
Палестинський чиновник сказав, що ХАМАС повідомив арабським посередникам: збільшення гуманітарної допомоги, що надходить до Гази, призведе до відновлення переговорів про припинення вогню.
- Тим часом Ізраїль зазнає все більшої міжнародної критики через загострення голоду в Газі. Міністерство охорони здоровʼя, кероване ХАМАС, заявило, що станом на 25 липня загальна кількість людей, які померли від нестачі їжі, сягнула 127. Дві третини з них — діти.
- Ізраїль 27 липня оголосив про «тактичну паузу» у військових діях у деяких районах сектора Гази для поставок гуманітарної допомоги.