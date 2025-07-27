Ізраїль оголосив «тактичну паузу» у військових діях у Газі для поставок гуманітарної допомоги. Що відомо

Ізраїль 27 липня оголосив про «тактичну паузу» у військових діях у секторі Гази для поставок гуманітарної допомоги. Днем раніше Ізраїль розпочав скидати з повітря гуманітарну допомогу в секторі Гази. Це все відбувається на тлі міжнародної критики країни через те, що в Газі зростає голод через військові дії та блокування сектора на суші.

Про це повідомляють ЦАХАЛ, BBC і The Guardian.

Пауза почнеться в районах, де Армія оборони Ізраїлю не діє: Аль-Мавасі, Дейр-аль-Балах та місто Газа. Вона діятиме щодня з 10:00 до 20:00.

Зони «тактичної паузи» позначені білим. ЦАХАЛ

У ЦАХАЛ кажуть, що рішення погодили з Організацією Обʼєднаних Націй та іншими міжнародними організаціями. У своїй заяві військові повідомили, що також визначать безпечні маршрути, щоб допомогти гуманітарним організаціям доставляти продукти харчування людям у Газі.

Крім того, Ізраїль каже, що вже скинув гуманітарну допомогу в Газу з повітря. Йдеться про консерви, пакети з борошном і цукром. Водночас критики попереджають, що це роблять радше для того, щоб послабити політичний тиск на Ізраїль, ніж щоб полегшити голод двох мільйонів палестинців у Газі.

Видання Al Jazeera повідомляє, що від скидання допомоги з повітря отримали ушкодження 11 людей на півночі Гази. Усе тому, що військові Ізраїля скидають допомогу на густонаселені райони та місця скупчення людей.

Палестинці стоять у черзі за їжею, яку роздають гуманітарні організації в місті Газа в суботу. Anadolu / Getty Images

Міністерство охорони здоровʼя, кероване ХАМАС, заявило, що 25 липня в Газі зареєстрували ще пʼять смертей через недоїдання — загальна кількість людей, які померли від нестачі їжі, сягнула 127. Дві третини з них – діти, додали в міністерстві.

Голова Агентства ООН у справах палестинських біженців Філіп Лаццаріні назвав цю кризу голоду «штучно створеною». Він також розкритикував скидання допомоги з повітря, назвавши це дорогою та неефективною системою.

Продовольча програма ООН минулого тижня попередила, що майже кожна третя людина в секторі Газа днями не їсть.

«Недоїдання стрімко зростає, 90 тисяч жінок і дітей терміново потребують лікування», — йдеться в заяві Всесвітньої продовольчої програми.

Ізраїль зазнає все більшої міжнародної критики через загострення голоду в Газі після повної блокади, яку країна почала 2 березня. Наприкінці травня Ізраїль частково відновив поставки допомоги. Експерти місяцями попереджали про ризик голоду. Ізраїль обмежував гуманітарні вантажі, заявляючи, що ХАМАС нібито привласнює частину з них.

Критика посилилася, зокрема з боку союзників Ізраїлю, після того як кілька сотень палестинців загинули, намагаючись дістатися до місць роздачі їжі. Гуманітарні організації заявляють, що їм важко працювати через обстріли ізраїльськими військами гуманітарних конвоїв і скупчень цивільних біля них.

Що відбувається в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Однак у ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази. Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.

Уже 18 травня Армія оборони Ізраїлю почала «масштабні» наземні операції в секторі Гази.

Наприкінці травня США запропонували план 60-денного припинення вогню в секторі Гази. Він включає звільнення 28 ізраїльських заручників — живих і мертвих — в обмін на звільнення 1 236 палестинських в’язнів і передачу останків 180 загиблих палестинців. Проте сторони досі не домовились.