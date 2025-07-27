Ізраїль оголосив «тактичну паузу» у військових діях у Газі для поставок гуманітарної допомоги. Що відомо

Ізраїль 27 липня оголосив про «тактичну паузу» у військових діях у секторі Гази для поставок гуманітарної допомоги. Днем раніше Ізраїль розпочав скидати з повітря гуманітарну допомогу в секторі Гази. Це все відбувається на тлі міжнародної критики країни через те, що в Газі зростає голод через військові дії та блокування сектора на суші.
Про це повідомляють ЦАХАЛ, BBC і The Guardian.
Пауза почнеться в районах, де Армія оборони Ізраїлю не діє: Аль-Мавасі, Дейр-аль-Балах та місто Газа. Вона діятиме щодня з 10:00 до 20:00.
У ЦАХАЛ кажуть, що рішення погодили з Організацією Обʼєднаних Націй та іншими міжнародними організаціями. У своїй заяві військові повідомили, що також визначать безпечні маршрути, щоб допомогти гуманітарним організаціям доставляти продукти харчування людям у Газі.
Крім того, Ізраїль каже, що вже скинув гуманітарну допомогу в Газу з повітря. Йдеться про консерви, пакети з борошном і цукром. Водночас критики попереджають, що це роблять радше для того, щоб послабити політичний тиск на Ізраїль, ніж щоб полегшити голод двох мільйонів палестинців у Газі.
Видання Al Jazeera повідомляє, що від скидання допомоги з повітря отримали ушкодження 11 людей на півночі Гази. Усе тому, що військові Ізраїля скидають допомогу на густонаселені райони та місця скупчення людей.
Міністерство охорони здоровʼя, кероване ХАМАС, заявило, що 25 липня в Газі зареєстрували ще пʼять смертей через недоїдання — загальна кількість людей, які померли від нестачі їжі, сягнула 127. Дві третини з них – діти, додали в міністерстві.
Голова Агентства ООН у справах палестинських біженців Філіп Лаццаріні назвав цю кризу голоду «штучно створеною». Він також розкритикував скидання допомоги з повітря, назвавши це дорогою та неефективною системою.
Продовольча програма ООН минулого тижня попередила, що майже кожна третя людина в секторі Газа днями не їсть.
«Недоїдання стрімко зростає, 90 тисяч жінок і дітей терміново потребують лікування», — йдеться в заяві Всесвітньої продовольчої програми.
Ізраїль зазнає все більшої міжнародної критики через загострення голоду в Газі після повної блокади, яку країна почала 2 березня. Наприкінці травня Ізраїль частково відновив поставки допомоги. Експерти місяцями попереджали про ризик голоду. Ізраїль обмежував гуманітарні вантажі, заявляючи, що ХАМАС нібито привласнює частину з них.
Критика посилилася, зокрема з боку союзників Ізраїлю, після того як кілька сотень палестинців загинули, намагаючись дістатися до місць роздачі їжі. Гуманітарні організації заявляють, що їм важко працювати через обстріли ізраїльськими військами гуманітарних конвоїв і скупчень цивільних біля них.
Що відбувається в секторі Гази
Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.
Однак у ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази. Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.
Уже 18 травня Армія оборони Ізраїлю почала «масштабні» наземні операції в секторі Гази.
Наприкінці травня США запропонували план 60-денного припинення вогню в секторі Гази. Він включає звільнення 28 ізраїльських заручників — живих і мертвих — в обмін на звільнення 1 236 палестинських в’язнів і передачу останків 180 загиблих палестинців. Проте сторони досі не домовились.
- Цього тижня ізраїльські військові наказали евакуювати значну частину міста Дейр-ель-Балах у центральній частині Гази, де вони вперше з початку війни в жовтні 2023 року розпочали наземні операції.