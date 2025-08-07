На Полтавщині оголосили 18 підозр посадовцям місцевого самоврядування та очільникам підприємств. Збитки — майже пів мільярда гривень

Прокурори Полтавської області 7 серпня оголосили 18 підозр про зловживання з бюджетними коштами та у сфері довкілля. Сума завданих ними збитків — майже 490 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, колишні очільники комунального підприємства Новооржицької територіальної громади незаконно видобували корисні копалини загальнодержавного значення без спеціальних дозволів. Це завдало збитків на понад 450 мільйонів гривень.

Директор приватного підприємства та інженер з технагляду під час проведення робіт з берегоукріплення Кременчуцького водосховища заволоділи бюджетними коштами на суму понад 10,4 мільйона гривень.

Службова особа Макухівського сміттєзвалища внаслідок службової недбалості допустила виникнення пожеж на звалищі. Це призвело до забруднення повітря, що завдало шкоди екології на понад 9,9 мільйона гривень.

Також підозри оголосили:

директору приватної компанії та керівнику комунального підприємства, які під час ремонту сектора для поховань загиблих військовослужбовців, заволоділи 4 мільйонами гривень;

колишній головній бухгалтерці Третьої міської клінічної поліклініки Полтави, яка додатково нарахувала собі та заступнику 4 мільйона гривень зарплати;

директору приватного підприємства та інженеру з технічного нагляду, які займались реконструкцією колектора КП ПОР «Полтававодоканал»;

посадовій особі відділу освіти Нехворощанської сільради;

посадовцю Гоголівської селищної ради Миргородського району;

колишньому керівнику Департаменту екології Полтавської ОДА;

директору комунального підприємства Хорольської міської ради;

посадовцю Козельщинської селищної ради;

іншим посадовцям.

Дії підозрюваних кваліфікували за статтями 191, 240, 241, 364, 366, 367 Кримінального кодексу України. Прокурори підготували клопотання до суду про обрання запобіжних заходів і накладення арешту на майно підозрюваних.