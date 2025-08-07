Правоохоронці затримали двох неповнолітніх, які влаштували теракт у Житомирі

Служба безпеки України та Національна поліція затримали 17-річних хлопця і дівчину, які ввечері 5 серпня на замовлення спецслужб Росії влаштували теракт у Житомирі.

Про це повідомляють Нацполіція та СБУ.

Унаслідок вибуху загинув 33-річний харківʼянин. Також у важкому стані госпіталізований 31-річний житель Одеси.

За даними слідства, обох завербували російські спецслужби, коли ті шукали заробітку через телеграм-канали. Російський куратор спочатку просто спілкувався з підлітками, а потім запропонував «легкий заробіток». Неповнолітні погодилися, після чого отримали інструкції, як виготовити вибухівку.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Національна поліція України

Для конспірації підозрювані купували складові до вибухівки у різних магазинах і на місцевих ринках. Частину деталей невідомі адресати відправляли їм поштою.

Вранці 5 серпня неповнолітні встановили вибухівку, відповідно до координат і фотографій місцевості, які їм надав куратор. Для дистанційного спостереження дівчина закріпила на дереві телефон із павербанком. Коли до місця підійшли двоє чоловіків, пристрій здетонував.

Під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозри за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.

Слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Підлітками загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.