Опитування КМІС: Більшість українців відкидають мирний план Росії, однак кількість його прихильників зросла

Серед опитаних українців 76% тих, хто категорично проти мирного плану Росії. Проте у порівнянні з травнем на 7% (до 17%) зросла частка тих, хто готовий прийняти умови Кремля.

Про це свідчать результати опитування, проведеного 23 липня — 4 серпня 2025 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Що передувало

У квітні 2025 року з’явилися деталі мирного плану від США. У відповідь Україна та Європа сформували свою позицію.

Крім цього, Росія продовжує нагадувати про свої вимоги до встановлення миру. На перемовинах у Стамбулі Росія передала текст свого Меморандуму — він більш формалізовано відображав її вимоги. У КМІС підготували три скорочені версії кожного з цих планів.

Умовний план США:

Група європейських держав, але без США, дають Україні гарантії безпеки.

Росія зберігає контроль над окупованими територіями.

США офіційно визнають Крим частиною Росії.

Україна рухається до вступу до ЄС.

США та Європа скасовують усі санкції проти Росії.

Умовний план Європи і України:

Україна отримує надійні гарантії безпеки від Європи і США.

Росія зберігає контроль над окупованими територіями, але Україна і світ офіційно цього не визнають.

Україна рухається до вступу до ЄС.

Після встановлення сталого миру США поступово пом’якшують свої санкції проти Росії.

Умовний план Росії:

Україна має суттєво скоротити армію та обмежити озброєння.

Україна назавжди відмовляється від членства в НАТО.

Під контроль Росії переходять міста Херсон, Запоріжжя та загалом уся територія Донецької, Запорізької, Херсонської областей.

Україна офіційно визнає всі окуповані території частиною Росії і назавжди відмовляється від них.

Україна рухається до вступу до ЄС.

США та Європа скасовують усі санкції проти Росії.

Респонденту зачитували випадково обраний один із вищеперелічених планів. Кому належить план — США, Україні чи РФ — не вказували. Респондентів просили відповісти, наскільки цей план у цілому є прийнятним.

Які результати опитування

У липні — серпні, як порівняти з травнем 2025 року, є тенденція до зростання частки тих, хто готовий (хоч переважно й неохоче) підтримати кожний із запропонованих планів. Але загалом ситуація залишається такою самою — більшість населення відкидає мирний план від Росії, тобто фактичну капітуляцію України.

А мирний план від США має більше противників, ніж прихильників. І як і в травні 2025 року, єдиний план, який може бути предметом дискусій та схвалення українською громадськістю, це спільний план від Європи і України.

Так, 76% українців категорично відкидають план Росії для встановлення миру (у травні було 82%). Можуть погодитися на вимоги Росії — 17% (у травні цей показник був 10%).

Умовний план США можуть прийняти 39% респондентів, і цей показник зріс з 29% у травні Як і раніше, переважно респонденти підкреслювали, що цей варіант є важким для них. Для 49% опитаних українців план є категорично неприйнятним. У травні так вважали 62%.

Спільний план Європи і України готові прийняти 54%, ще 30% респондентів вважають його неприйнятним — у травні ці показники сягали 51% та 35% відповідно.

Що стосується відповідей по регіонах, то в усіх регіонах населення категорично проти вимог Росії, і лише незначна частина готова задля миру пристати на її вимоги. Водночас щодо інших двох планів вирізняється схід країни — там більшість опитаних готова прийняти їх. Проте варто зауважити, що опитування проводили на невеликій кількості людей, тож у кожному регіоні було мало респондентів (особливо на сході). Тому ці дані подані орієнтовно — щоб показати загальні тенденції.