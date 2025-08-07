Опитування КМІС: Більшість українців відкидають мирний план Росії, однак кількість його прихильників зросла

Серед опитаних українців 76% тих, хто категорично проти мирного плану Росії. Проте у порівнянні з травнем на 7% (до 17%) зросла частка тих, хто готовий прийняти умови Кремля.
Про це свідчать результати опитування, проведеного 23 липня — 4 серпня 2025 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Що передувало
У квітні 2025 року з’явилися деталі мирного плану від США. У відповідь Україна та Європа сформували свою позицію.
Крім цього, Росія продовжує нагадувати про свої вимоги до встановлення миру. На перемовинах у Стамбулі Росія передала текст свого Меморандуму — він більш формалізовано відображав її вимоги. У КМІС підготували три скорочені версії кожного з цих планів.
Умовний план США:
- Група європейських держав, але без США, дають Україні гарантії безпеки.
- Росія зберігає контроль над окупованими територіями.
- США офіційно визнають Крим частиною Росії.
- Україна рухається до вступу до ЄС.
- США та Європа скасовують усі санкції проти Росії.
Умовний план Європи і України:
- Україна отримує надійні гарантії безпеки від Європи і США.
- Росія зберігає контроль над окупованими територіями, але Україна і світ офіційно цього не визнають.
- Україна рухається до вступу до ЄС.
- Після встановлення сталого миру США поступово пом’якшують свої санкції проти Росії.
Умовний план Росії:
- Україна має суттєво скоротити армію та обмежити озброєння.
- Україна назавжди відмовляється від членства в НАТО.
- Під контроль Росії переходять міста Херсон, Запоріжжя та загалом уся територія Донецької, Запорізької, Херсонської областей.
- Україна офіційно визнає всі окуповані території частиною Росії і назавжди відмовляється від них.
- Україна рухається до вступу до ЄС.
- США та Європа скасовують усі санкції проти Росії.
Респонденту зачитували випадково обраний один із вищеперелічених планів. Кому належить план — США, Україні чи РФ — не вказували. Респондентів просили відповісти, наскільки цей план у цілому є прийнятним.
Які результати опитування
У липні — серпні, як порівняти з травнем 2025 року, є тенденція до зростання частки тих, хто готовий (хоч переважно й неохоче) підтримати кожний із запропонованих планів. Але загалом ситуація залишається такою самою — більшість населення відкидає мирний план від Росії, тобто фактичну капітуляцію України.
А мирний план від США має більше противників, ніж прихильників. І як і в травні 2025 року, єдиний план, який може бути предметом дискусій та схвалення українською громадськістю, це спільний план від Європи і України.
Так, 76% українців категорично відкидають план Росії для встановлення миру (у травні було 82%). Можуть погодитися на вимоги Росії — 17% (у травні цей показник був 10%).
Умовний план США можуть прийняти 39% респондентів, і цей показник зріс з 29% у травні Як і раніше, переважно респонденти підкреслювали, що цей варіант є важким для них. Для 49% опитаних українців план є категорично неприйнятним. У травні так вважали 62%.
Спільний план Європи і України готові прийняти 54%, ще 30% респондентів вважають його неприйнятним — у травні ці показники сягали 51% та 35% відповідно.
Що стосується відповідей по регіонах, то в усіх регіонах населення категорично проти вимог Росії, і лише незначна частина готова задля миру пристати на її вимоги. Водночас щодо інших двох планів вирізняється схід країни — там більшість опитаних готова прийняти їх. Проте варто зауважити, що опитування проводили на невеликій кількості людей, тож у кожному регіоні було мало респондентів (особливо на сході). Тому ці дані подані орієнтовно — щоб показати загальні тенденції.