Після року без смертей у ДТП. У Гельсінкі сталась смертельна аварія велосипедистів

У Гельсінкі, столиці Фінляндії, сталася смертельна ДТП за участю двох велосипедистів. Це перший смертельний випадок через аварію на дорозі за останній рік.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Нещасний випадок стався вдень 1 серпня в районі Мері-Растіла в східній частині міста. Двоє велосипедистів зіткнулись на крутому повороті велодоріжки в лісопарку.

Один чоловік, віком приблизно 70 років, отримав серйозні травми та згодом помер у лікарні. Інший учасник аварії, 80-річний чоловік, вижив.

Згідно з попереднім розслідуванням поліції Гельсінкі, обидва велосипедисти були в шоломах і мали відповідне спорядження. Загиблий їхав на звичайному велосипеді. Другий чоловік — на велосипеді з електроприводом.

Поліція розслідує справу за кримінальним звинуваченням у створенні загрози безпеці дорожнього руху та спричиненні смерті.

Це перша смертельна ДТП у Гельсінкі за останній час — впродовж року у фінській столиці не зафіксували жодної смерті через аварію на дорозі. Щоб цього досягти, міська влада використала кілька інструментів. Найважливішим вважають обмеження швидкості.