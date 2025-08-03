У столиці Фінляндії впродовж року не сталося жодної смертельної ДТП. Причини

Упродовж останнього року у фінській столиці Гельсінкі не зареєстрували жодної смертельної аварії на дорозі. Щоб цього досягти, міська влада використала кілька інструментів. Найважливішим вважають обмеження швидкості.

Про це передає Politico.

Хоча Гельсінкі — одна з найменших столиць Євросоюзу з населенням трохи менше 690 тисяч, близько 1,5 мільйона людей живуть у столичному регіоні та їздять на роботу до столиці.

Ще у 2021 році міська влада Гельсінкі запровадила верхню межу швидкості в більшості житлових районів — 30 кілометрів на годину, — посилаючись на дані, що ризик смертності пішоходів зменшується, якщо вони зіткнуться з авто на такій швидкості. Щоб стежити, як дотримуються нових правил, у місті зʼявилися 70 нових камер контролю швидкості і посилили поліцейський контроль.

У багатьох частинах міста дороги звузили, а дерева посадили так, щоб створити незручності для водіїв. Обґрунтовують це тим, що складні міські ландшафти змушують водіїв обережніше рухатися через населені пункти.

Місто також вклало кошти в нову інфраструктуру для пішоходів і велосипедистів, зокрема створило мережу велодоріжок протяжністю понад 1 500 кілометрів. До того ж у Гельсінкі розширили громадський транспорт: запустили екологічні автономні автобуси й отримали фінансування від Європейського інвестиційного банку на будівництво нової трамвайної лінії.

Інженер з дорожнього руху з відділу міського середовища Роні Утріайнен зазначив, що ці зміни дозволили зменшити використання автівок і кількість серйозних аварій. За офіційними даними, кількість травм у ДТП з 2003 по 2023 рік знизилася з 727 до 14.