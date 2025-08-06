Керівниці заводу, повʼязаного з Медведчуком, оголосили підозру. Слідчі кажуть — вона віддала сину майно держпідприємства

Прокуратура повідомила про підозру генеральній директорці АТ «Сегежа Україна», яке повʼязують з ексголовою ОПзЖ Віктором Медведчуком. Її підозрюють у збитках державі на понад 46 млн грн.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 25% акцій товариства «Сегежа Україна» належать АТ «Оріана» (державний пакет акцій — 99,99%), решта 75% — компанії з російським капіталом, щодо якої діють санкції РНБО та додаткові обмеження НБУ. Накладені обмеження забороняють користуватися майном, проводити фінансові операції та виводити капітал за межі України.

Офіс генерального прокурора

Натомість, як кажуть правоохоронці, підозрювана вирішила привласнити державне майно. Вона без згоди акціонерів і з порушенням закону передала сину в користування весь майновий комплекс підприємства — будівлі, обладнання та інші активи загальною вартістю понад 184 млн грн. Приватна компанія її сина почала використовувати ці виробничі потужності та отримувати прибуток.

Слідство встановило, що держава через такі дії зазнала збитків на 46 млн грн. Жінці оголосили підозру у зловживанні службовими обовʼязками. Максимальне покарання — шість років вʼязниці.

За даними з відкритих джерел, компанія «Сегежа Україна» існує з 2000 року та базується в місті Калуш Івано-Франківської області. Її основним видом діяльності є виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари. Генеральним директором товариства з 2013 року є Ольга Грищук.