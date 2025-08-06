РФ атакувала Україну 46 дронами. Були влучання

У ніч на 6 серпня російська армія атакувала Україну 46 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Українська ППО більшість з них знешкодила, але були влучання.



Про це звітують у Повітряних силах.

Цього разу росіяни запускали безпілотники з території тимчасово окупованого Криму, а ще з таких російських напрямків, як Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Були влучання 9 безпілотників у трьох місцях, ще в одному місці впали уламки.