На Одещині чоловік убив поліцейського. Його затримали

У місті Ізмаїл Одеської області близько 18:00 5 серпня працівники патрульної поліції зупинили 45-річного водія мопеда, щоб перевірити його документи. Чоловік дістав зброю і почав стріляти у бік поліцейських.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Внаслідок стрілянини старший лейтенант поліції дістав поранень. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника. Правоохоронець помер у лікарні.

Зловмисник з вогнепальними пораненнями перебуває в лікарні. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.