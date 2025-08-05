У центрі Києва відкрили пʼятиметровий бюст Шевченка. Що відомо

У київському парку імені Тараса Шевченка відкрили пʼятиметровий бюст поета. Це інсталяція «Світ очима Шевченка», яка працюватиме з 5 по 15 серпня.

Про це пишуть ГО Ukraine WOW і Міністерство закордонних справ України.

Всередині бюсту — вічка, крізь які можна побачити 80 локацій у 37 країнах, де встановлені пам’ятники українському митцю. У 2021 році МЗС зафіксувало, що Тарас Шевченко — світовий рекордсмен серед культурних діячів за кількістю встановлених памʼятників. Їх 1 167 на чотирьох континентах.

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Також всередині бюста можна почути вірші Тараса Шевченка у виконанні народного артиста Богдана Ступки й перевірити себе на знання про поета.