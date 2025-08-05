У Києві стався вибух газу. Постраждали поліцейські

У Дарницькому районі Києві чоловік влаштував вибух газу. Через це пострадждали четверо людей.

Про це повідомляє Поліція Києва.

Інцидент стався 5 серпня близько 14:00. Попередньо, 34-річний мешканець будинку через особисту неприязнь підпалив двері до квартири сусіду поверхом вище. Прибувши на місце події та встановивши потрібну оселю, поліцейські відчули запах газу, розпочали евакуацію жителів та викликали екстрені служби.

У подальшому у квартирі стався вибух, внаслідок чого постраждали троє поліцейських і сам зловмисник. Їх госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

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На місці працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень та умисного знищення майна. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.