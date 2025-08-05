«Коригував ракетно-дронові атаки РФ». У Києві затримали чоловіка — його підозрюють у держзраді

Служба безпеки України затримала в Києві чоловіка — він, за версією слідства, розставляв відеокамери, щоб росіяни могли коригувати удари по столиці та шпигувати за «Укрзалізницею».

Про це повідомляє СБУ.

Як встановило розслідування, завдання російської ФСБ виконував 24-річний ІТ-фахівець столичного університету. Його завербували, коли він шукав «легких заробітків» у телеграм-каналах.

Фігурант за гроші ФСБ орендував квартири у багатоповерхових будинках — адреси йому заздалегідь надсилав російський куратор. У вікнах цих помешкань він встановлював відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужб.

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Так росіяни в режимі реального часу шпигували за потенційними цілями під час комбінованих атак по Києву і могли коригувати повторні удари по місту. Крім того, ворог використовував приховану онлайн-трансляцію, сподіваючись виявити координати бойових позицій української ППО.

Завербований українець також додатково розставляв відеокамери біля колій «Укрзалізниці», де, на думку ворога, могли рухатись військові ешелони.

Контррозвідка СБУ затримала фігуранта на гарячому в орендованій оселі. На місці правоохоронці виявили відеокамеру, а також вилучили телефон із доказами його контактів з куратором від ФСБ.

Чоловіку повідомили про підозру у держзраді, він вже перебуває під вартою. Фігуранту загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.