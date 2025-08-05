РФ атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 46 БпЛА

У ніч проти 5 серпня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 46 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.



Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни запустили ракету з Брянської області, а безпілотники з таких російських напрямків як Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 29 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Проте також були влучання 17 дронів на східному напрямку, однієї балістичної ракети. У трьох місцях впали уламки на південному та північно-східному напрямках.