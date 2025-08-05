Наймасованішу атаку пережило місто Лозова на Харківщині. Є жертва та поранені

У ніч проти 5 серпня Лозову на Харківщині атакували БпЛА — це була наймасованіша атака для міста з початку повномасштабного вторгнення, яка пошкодила залізничний вокзал та інші обʼєкти інфраструктури. Постраждали 10 людей, зокрема, один чоловік загинув.

Про це повідомляють міський голова Сергій Зеленський, ДСНС Харківщини та «Укрзалізниця».

Більшість людей встигли пройти в укриття, але під час атаки загинув чоловік — він був механіком. Ще четверо залізничників поранені. Серед постраждалих також відомо про двох дітей. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. У місті виникло декілька осередків пожеж. Без світла залишається частина Лозової, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ. Крім того, фахівці відновлюють водопостачання. На місці також працюють рятувальники, медики, екстрена допомога.

У Лозовій тимчасово закритий залізничний вокзал. Поїзд № 66/65 —166/165 Умань — Черкаси — Харків прямує обʼїзним маршрутом, те саме очікує на інші поїзди краматорського напрямку.

Через обʼїзд під резервним тепловозом буде затримка в межах години. Пасажирів з/до Лозової до поїздів у Панютиному доставлятимуть автобуси.