Австрійський суд дозволив «Нафтогазу» стягнути з Росії понад €120 мільйонів

НАК «Нафтогаз» отримав дозвіл Районного суду Відня примусово виконати арбітражне рішення проти Росії.

Про це йдеться на сайті «Нафтогазу».

Зокрема, суд дозволив заморозити понад 20 російських об’єктів нерухомості на території Австрії, які будуть продані через аукціон. Загальна вартість цих активів перевищує €120 мільйонів.

«Черговий практичний крок на шляху до стягнення з Росії понад $5 млрд за незаконно захоплені активи Групи «Нафтогаз» в Криму. Аналогічні дії тривають і в інших юрисдикціях. росія заплатить за все. Рано чи пізно. Обовʼязково!» — заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.