У Бердянську стався вибух на підстанції — знеструмлено ремонтну базу росіян.
Про це повідомили «Бабелю» джерела в розвідці.
Вибух стався ввечері 3 серпня на електропідстанції, що постачає електроенергію на промислові потужності колишнього заводу «Бердянські жниварки». Після окупації міста росіяни перетворили цехи заводу на ремонтну базу й склад зберігання військової техніки, зброї та казарму для своїх військ.
Першими про потужний вибух написали місцеві мешканці в соцмережах. Пізніше очевидці поширили в пабліках відео та інформацію про те, що з невідомих причин загорілася одна з підстанцій міста, тож на деяких прилеглих вулицях зникла електроенергія.
У результаті вибуху та подальшої пожежі на трансформаторах підстанція вийшла з ладу.
- Бердянськ перебуває під російською окупацією з 27 лютого 2022 року. Українські спецслужби спільно з місцевим підпіллям регулярно проводять там операції. Наприклад, 18 червня там ліквідували колаборанта і воєнного злочинця Михайла Грицая.