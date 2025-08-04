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У Бердянську стався вибух на підстанції — знеструмлено ремонтну базу росіян

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

У Бердянську стався вибух на підстанції — знеструмлено ремонтну базу росіян.

Про це повідомили «Бабелю» джерела в розвідці.

Вибух стався ввечері 3 серпня на електропідстанції, що постачає електроенергію на промислові потужності колишнього заводу «Бердянські жниварки». Після окупації міста росіяни перетворили цехи заводу на ремонтну базу й склад зберігання військової техніки, зброї та казарму для своїх військ.

Першими про потужний вибух написали місцеві мешканці в соцмережах. Пізніше очевидці поширили в пабліках відео та інформацію про те, що з невідомих причин загорілася одна з підстанцій міста, тож на деяких прилеглих вулицях зникла електроенергія.

У результаті вибуху та подальшої пожежі на трансформаторах підстанція вийшла з ладу.