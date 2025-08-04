У Бердянську стався вибух на підстанції — знеструмлено ремонтну базу росіян.

Про це повідомили «Бабелю» джерела в розвідці.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Вибух стався ввечері 3 серпня на електропідстанції, що постачає електроенергію на промислові потужності колишнього заводу «Бердянські жниварки». Після окупації міста росіяни перетворили цехи заводу на ремонтну базу й склад зберігання військової техніки, зброї та казарму для своїх військ.

Першими про потужний вибух написали місцеві мешканці в соцмережах. Пізніше очевидці поширили в пабліках відео та інформацію про те, що з невідомих причин загорілася одна з підстанцій міста, тож на деяких прилеглих вулицях зникла електроенергія.

У результаті вибуху та подальшої пожежі на трансформаторах підстанція вийшла з ладу.