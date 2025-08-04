Журналісти знайшли у очільника Енергетичної митниці маєток за 70 мільйонів гривень. Премʼєрка доручила провести перевірку

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко доручила НАЗК, Міністерству фінансів та Державній митній службі перевірити інформацію медіа про статки очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара.

Про це вона написала в своєму телеграм-каналі.

Також вона доручила невідкладно доповісти про результати перевірки та вжиті заходи.

Своєю чергою, міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що доручив в.о. голови ДМС розглянути питання про відсторонення Комара від посади на час службового розслідування.

Розслідування щодо Анатолія Комара

Заяви Свириденко та Марченка зʼявилась після того, як проєкт «Схеми» 1 серпня опублікував розслідування про Комара.

Журналісти зʼясували, що у 2021 році Анатолій Комар став власником апартаментів в елітному ЖК «Бульвар фонтанів» у центрі Києва, вартістю 3,7 мільйона гривень.

«Схеми» наголошують, що заощаджень із офіційної зарплати Комара на цю нерухомість не вистачило б. Сам чиновник у своїй декларації вказав, що того року два мільйони гривень його дружині подарувала її мати та ще майже три мільйони її бабуся, якій на той час був 91 рік.

При цьому мешкає родина Комара не в цій квартирі. У 2020 році вони переїхали в житловий комплекс комфорт-класу на березі Дніпра у Києві. Нерухомість того року тут придбав батько дружини Анатолія Комара — Сергій Гладков. Це дві сусідні квартири загальною площею 138 м² та два паркомісця.

Тоді ж тесть купив 20 соток землі у селі Вишеньки під Києвом — у котеджному містечку з закритою територією «Приватний садівник». Наразі там завершують зводити маєток.

«Схемам» вдалося отримати детальний кошторис цього будівництва. За їхніми підрахунками, перші два етапи будівництва обійшлись у 48 мільйонів гривень. Загалом же маєток з ремонтом під ключ обійдеться у 70 мільйонів гривень.

Журналісти припускають, що маєток будується саме для Комара. Перша причина — з 2020 року Анатолій Комар регулярно користується столичним майном, оформленим саме на тестя.

Друга — в один день та час із Сергієм Гладковим земельну ділянку прямо по сусідству купила й дружина багаторічного менеджера великої енергетичної компанії VS Energy Миколи Лавренка. Обидві угоди з різницею у 15 хвилин посвідчував один і той самий нотаріус.

Комар працював радником в компанії VS Energy в період між службою в СБУ та посадою в Енергетичній митниці. У 2023 році VS Energy потрапила під санкції РНБО через зв’язки з Росією, а Лавренко залишив компанію. Хоч і він, і Комар вже там не працюють, вони, як встановили «Схеми», продовжують спільно проводити дозвілля.

На роботу Анатолій Комар їздить на Mercedes S класу. Ця машина не у власності родини, її у приватної компанії орендує дружина Комара, йдеться в його майновій декларації. Комар відмовився вказувати, скільки платить за оренду, але журналісти зʼясували, що ринкова вартість оренди саме такого автомобіля — у цій комплектації, 2018 року випуску — $6 тисяч на місяць.

Крім того, як встановили «Схеми», неповнолітня донька Анатолія Комара мешкає за кордоном, де навчається у престижних платних освітніх закладах. У травні 2023 року вона поширила світлину з випускного в Pascal English School Lefkosia — приватної школи на Кіпрі. Того року вартість навчання і проживання там становила €30 тисяч.

Також із соцмереж доньки Комара журналісти припустили, що наразі вона навчається у Kingʼs College London. Вартість навчання у цьому престижному коледжі для іноземних студентів на однорічній програмі становить близько £26 тисяч на рік. На запитання журналістів Комар відповів, що навчання доньки оплачує її хрещений.