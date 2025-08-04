У Львові сталася пожежа в готелі «Власта» — у одного з чоловіків сильні опіки. Що відомо

У Львові сталася пожежа в готелі «Власта» — рятувальники евакуювали працівників і мешканців, загалом 15 людей. Шістьох людей госпіталізували.

Про інцидент повідомляють ДСНС та Львівська міська рада.

Серед шістьох потерпілих двоє дітей. Усіх госпіталізували до Першого медичного обʼєднання. Один чоловік отримав сильні опіки. Попередньо, у його номері стався вибух. Причини вибуху наразі не встановили.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Відомо, що загорілася територія близько 300 м², пожежу вже практично ліквідували. У ДСНС кажуть, що займання виникло на 9 поверсі. На місці працюють всі необхідні служби.