Дрони СБУ атакували 5 російських винищувачів на аеродромі «Саки»

У ніч проти 4 серпня безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ атакували військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Унаслідок удару по території аеродрому постраждав склад авіаційного озброєння. Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один — пошкоджено. Також під удар потрапили три літаки Су-24.

Ворог зазнав значних збитків, адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від $35 до $50 мільйонів.