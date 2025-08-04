Дрони СБУ атакували 5 російських винищувачів на аеродромі «Саки»

У ніч проти 4 серпня безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ атакували військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Унаслідок удару по території аеродрому постраждав склад авіаційного озброєння. Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один — пошкоджено. Також під удар потрапили три літаки Су-24.
Ворог зазнав значних збитків, адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від $35 до $50 мільйонів.
- Україна регулярно атакує російські аеродроми. Наймасштабнішу операцію під назвою «Павутина» провели на початку червня цього року — тоді постраждав 41 літак РФ. Операцію готували понад півтора року. Спершу до Росії переправили FPV-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. Потім на території РФ дрони заховали під дахами будиночків, розміщених на вантажних авто. У певний момент дахи дистанційно відкрили й випустили дрони.