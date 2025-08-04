Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині, штурм відбили

Російські війська штурмували контрольно-пропускний пункт «Гоптівка» на Харківщині, однак захопити його не змогли.
Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вʼячеслав Задоренко.
Він не уточнив, коли саме відбувся штурм. Але наголосив, що бійці 58 окремої мотопіхотної бригади ліквідували понад десять загарбників, а десятки інших втекли назад до Росії.
«КПП «Гоптівка» перебуває під повним контролем Сил оборони України», — додав Задоренко.
- Прикордонне село Гоптівка опинилося під російською окупацією з перших днів російського повномасштабного вторгнення. Його звільнили під час Харківського контрнаступу 11 вересня 2022 року.