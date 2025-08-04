Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині, штурм відбили

Російські війська штурмували контрольно-пропускний пункт «Гоптівка» на Харківщині, однак захопити його не змогли.

Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вʼячеслав Задоренко.

Він не уточнив, коли саме відбувся штурм. Але наголосив, що бійці 58 окремої мотопіхотної бригади ліквідували понад десять загарбників, а десятки інших втекли назад до Росії.

«КПП «Гоптівка» перебуває під повним контролем Сил оборони України», — додав Задоренко.