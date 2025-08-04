РФ розпочала кампанію з дезінформації молдовської діаспори — хоче вплинути на вибори у Молдові

Росія посилює вплив на 250 тисяч молдовської діаспори у світі — так хоче вплинути на парламентські вибори, які заплановані на 28 вересня цього року. Зараз чиновники спостерігають різке зростання потоку дезінформації.

Про це розповів Politico радник з національної безпеки Станіслав Секрієру.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

За його словами, йдеться про нову атаку з боку підтримуваної Кремлем мережі, відомої як «Матрьошка». Суть цієї тактики полягає у створенні фейкових медіа та поширенні через них неправдивої інформації.

«Кампанія покликана демобілізувати виборців діаспори — заохотити їх залишатися вдома — та маніпулювати тими, хто голосує, щоб ті підтримали фальшиву проєвропейську силу. Замасковані під вигляд і тон легітимних європейських медіа, ці сфабриковані репортажі мають на меті підірвати довіру до демократичних інституцій Молдови та посіяти плутанину серед молдовських громад за кордоном», — розповів посадовець.

За словами Секрієру, під голосування 28 вересня можуть створити погрози фальшивими бомбами на виборчих дільницях у європейських містах або організувати протести за кордоном, щоб створити фальшиве враження незадоволеності людей. Усе це РФ уже робила на попередніх виборах.

Радник з національної безпеки Молдови додав, що іншим країнам необхідно посилити зусилля з моніторингу та реагувати на будь-які спроби вплинути на голосування до, під час та після виборів. Брюссель надає підтримку Молдові, щоб зміцнити її стійкість.

Що передувало

Президентка Молдови Майя Санду 30 липня розповіла, що Росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори в Молдові, заплановані на вересень.

Санду повідомила, що Кремль інвестує в кілька політичних проєктів, аби провести своїх людей до наступного парламенту. Усі ці проєкти координуються з одного центру і значною мірою фінансуються через схеми Ілана Шора — лідера проросійської партії «Шор», якого підозрюють у спробі перевороту. Зокрема, за словами Санду, Росія намагається підкуповувати виборців. Лише через криптовалюту планується спрямувати близько €100 мільйонів.

Росія не вперше намагається вплинути на політичний устрій Молдови. У жовтні 2024 року віцепремʼєр-міністр Молдови Крістіна Герасимов казала, що Росія вклала майже €100 мільйонів у спроби зірвати президентські вибори і референдум про вступ до ЄС.