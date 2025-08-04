РФ розпочала кампанію з дезінформації молдовської діаспори — хоче вплинути на вибори у Молдові

Росія посилює вплив на 250 тисяч молдовської діаспори у світі — так хоче вплинути на парламентські вибори, які заплановані на 28 вересня цього року. Зараз чиновники спостерігають різке зростання потоку дезінформації.
Про це розповів Politico радник з національної безпеки Станіслав Секрієру.
За його словами, йдеться про нову атаку з боку підтримуваної Кремлем мережі, відомої як «Матрьошка». Суть цієї тактики полягає у створенні фейкових медіа та поширенні через них неправдивої інформації.
«Кампанія покликана демобілізувати виборців діаспори — заохотити їх залишатися вдома — та маніпулювати тими, хто голосує, щоб ті підтримали фальшиву проєвропейську силу. Замасковані під вигляд і тон легітимних європейських медіа, ці сфабриковані репортажі мають на меті підірвати довіру до демократичних інституцій Молдови та посіяти плутанину серед молдовських громад за кордоном», — розповів посадовець.
За словами Секрієру, під голосування 28 вересня можуть створити погрози фальшивими бомбами на виборчих дільницях у європейських містах або організувати протести за кордоном, щоб створити фальшиве враження незадоволеності людей. Усе це РФ уже робила на попередніх виборах.
Радник з національної безпеки Молдови додав, що іншим країнам необхідно посилити зусилля з моніторингу та реагувати на будь-які спроби вплинути на голосування до, під час та після виборів. Брюссель надає підтримку Молдові, щоб зміцнити її стійкість.
Що передувало
Президентка Молдови Майя Санду 30 липня розповіла, що Росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори в Молдові, заплановані на вересень.
Санду повідомила, що Кремль інвестує в кілька політичних проєктів, аби провести своїх людей до наступного парламенту. Усі ці проєкти координуються з одного центру і значною мірою фінансуються через схеми Ілана Шора — лідера проросійської партії «Шор», якого підозрюють у спробі перевороту. Зокрема, за словами Санду, Росія намагається підкуповувати виборців. Лише через криптовалюту планується спрямувати близько €100 мільйонів.
Росія не вперше намагається вплинути на політичний устрій Молдови. У жовтні 2024 року віцепремʼєр-міністр Молдови Крістіна Герасимов казала, що Росія вклала майже €100 мільйонів у спроби зірвати президентські вибори і референдум про вступ до ЄС.
- ЦВК Молдови 20 липня відхилила заявку на реєстрацію на вибори проросійського політичного блоку «Перемога». А 3 серпня комісія вирішила виключити чотири партії зі списку тих, що мають право брати участь у парламентських виборах 28 вересня. Серед них «Альтернативні сили порятунку Молдови», партія «Шанс» і партія «Перемога», які входять до проросійського блоку «Перемога», близького до засудженого олігарха-втікача Ілана Шора.
- Проте ЦВК зареєструвала для участі в парламентських виборах блок «Патріотичні соціалісти, серце та майбутнє Молдови», куди входить соціалістична партія експрезидента країни Ігоря Додона.
- Додон відзначався неоднозначними заявами щодо війни України та Росії. Він заявляв, що «всі сторони винні у конфлікті». На питання, кому належить Донецька, Запорізька, Луганська та Херсонська область, експрезидент відповідав, що «за наслідками мирних переговорів буде зрозуміло, де зупиниться війна».