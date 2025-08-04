Росіяни вночі запустили по Україні понад 160 дронів та «Кинджал»

У ніч проти 4 серпня росіяни атакували Україну 162 ударними дронами, а також аеробалістичною ракетою Х-47М2 «Кинджал».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 11:30 ППО знешкодила 161 дрон на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Крім того, зафіксовано влучання одного БпЛА, а також падіння уламків на девʼяти локаціях на Одещині та Київщині.

На Київщині через атаку постраждали шість приватних будинків та автомобіль.

На Одещині є пошкодження цивільної інфраструктури. У передмісті Одеси зайнялася адмінбудівля, частково зруйнована 4-поверхова приватна будівля, гараж, пошкоджено шість легкових автомобілів. В Одесі сталося загоряння торгових павільйонів ринку.